В центре Екатеринбурга появится новая часовня (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана появится новая часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» – она, по православной традиции, покровительствует пожарным, спасателям и сотрудникам МЧС и защищает дома от пожаров. Благословение на строительство дал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений. Часовня будет построена рядом с Главным управлением МЧС России по Свердловской области, а финансирование взял на себя Фонд святой Екатерины. На месте строительства прошел молебен, в котором приняли участие сотрудники чрезвычайного ведомства.

В центре Екатеринбурга строят новую часовню

«Есть уже устойчивая традиция, когда мы вместе с управлением министерства чрезвычайных ситуаций нашего региона собираемся в день иконы «Неопалимая Купина», обращаемся к Богу и просим, чтобы он благословил наш город и наши земли. Такие молитвы возносятся не где-то в одном месте, но во всех местах и районах, где есть подразделения пожарных частей и МЧС, где есть священник. И таких мест много», – сказал митрополит.

До сегодняшнего дня в столице Урала не было святого места, где можно было бы помянуть сотрудников, которые отдали свою жизнь при выполнении служебного долга, и тех ветеранов, которые уже закончили свой земной путь. Инициатором строительства часовни выступил руководитель Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Теряев. «Хочу выразить благодарность за знаменательный для нашего управления день – день начала строительства часовни. Уверен, что это позволит личному составу прийти и помолиться за своих близких, родных, службу», – добавил заместитель начальника управления Валерий Казаков.

«Было выбрано это место и было обращение в Фонд святой Екатерины. Желания людей, которые борются за жизни и безопасность наших сограждан, и возможности благотворителей сошлись в месте, где сейчас мы начинаем созидать часовню», – закончил владыка Евгений.

Отметим, строительные работы должны завершиться уже этой осенью.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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