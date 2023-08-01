В Екатеринбурге задержали альфонса, проигравшего деньги подруги на ставках (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция задержала 22-летнего парня, подозреваемого в краже крупной суммы с банковского счета своей подруги. Он оформил кредит с ее телефона и растратил 2 миллиона рублей на ставки.

Екатеринбурженка написала заявление на бойфренда, когда узнала о его поступке. Девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком из поселка Рефтинский на сайте знакомств, а с осени прошлого года он проживал в ее квартире в Екатеринбурге. Парень знал логин и пароль банковского приложения в ее телефоне, потому что девушка сама ему сообщила. Сожитель от ее имени оформил в приложении два займа на общую сумму 2 миллиона рублей, перевел деньги на свою карту и спешно уехал из города.

Полицейские установили местонахождение беглеца и задержали его. Молодой человек дал признательные показания и сообщил, что потратил украденные деньги, делая ставки на спорт. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета в крупном размере». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Оперативники считают, что парень может быть причастен к аналогичным преступлениям. Так, есть сведения, что уже после совершенной кражи он познакомился с другой девушкой, в Асбесте, и одолжил у нее деньги. Затем под предлогом возврата долга он попросил логин и пароль от мобильного банка знакомой, чтобы якобы самостоятельно зачислять деньги на ее счет. Получив доступ к приложению, молодой человек вновь взял кредит на чужое имя.

Полиция просит граждан, которые, возможно, пострадали от действий подозреваемого, обращаться в органы внутренних дел по телефону: +7(908)904-00-16 (уголовный розыск).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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