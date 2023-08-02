Лето подходит к концу

2 августа православная церковь чтит память пророка Божия Илии. В лице святого верующий народ с древних времен почитает покровителя урожая и потому с особенным усердием обращается к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

О глубине почитания Илии свидетельствуют и рукописные церковные календари, в которых этот праздник называется «святое, огненное восхождение на небо пророка Илии». В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка.

В Екатеринбургской епархии Илиинские храмы есть в Екатеринбурге (при госпитале инвалидов войн на Широкой Речке), Артемовском, Серове, селе Ильинка Богдановичского района, поселке Арти, селе Ертарка Тугулымского района. В этих общинах, отмечающих свои престольные праздники, богослужения пройдут особенно торжественно, а после службы состоятся крестные ходы.

По народному преданию, «Илья лето кончает». С этого времени ночи становятся длиннее, начинается сезон сбора урожая, чаще идут дожди, вода в водоемах начинает остывать, поэтому принято считать, что после Ильина дня купаться уже нельзя.

Екатеринбург, Елена Васильева

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