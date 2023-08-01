Субвенции городам на отлов бродячих собак будут начислять по-новому

В Свердловской области изменится механизм расчета субвенций муниципалитетам на отлов бродячих животных. Соответствующий законопроект принимают сейчас региональные депутаты.

Директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин сообщил народным избранникам, что при действующей системе освоение субвенций в целом по области составляет не более 70-75%, при этом некоторым территориям выделенных сумм не хватает.

В настоящее время размер субвенций на отлов бездомных животных рассчитывают исходя из численности населения муниципалитета. Норматив не менялся уже 8 лет и составляет 23 рубля на человека. Департамент ветеринарии предлагает скорректировать методику: считать размер субвенции исходя из среднегодового количества животных, подлежащих отлову и установить норматив в размере 12 062 рубля за одно животное. Количество животных в конкретных МО будет рассчитывать департамент ветеринарии на основании предоставленных местными властями отчетов. По предварительным подсчетам, в области необходимо отлавливать 7652 животных в год, таким образом, объем субвенций составит 97 млн 800 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», только в Екатеринбурге насчитывается примерно 3-5 тысяч бродячих собак. Объем средств, выделяемых на их отлов, вакцинацию и стерилизацию, а также на содержание агрессивных особей в приюте (пожизненное за бюджетный счет), позволяет выловить примерно 700-800 собак, большую часть из которых выпускают обратно. А те, в свою очередь, попадая в ситуацию, когда вынуждены выживать, сбиваются в стаи и становятся агрессивными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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