Как избежать встречи с медведем в малиннике

На Среднем Урале начался сезон сбора лесной малины. Именно в этот период учащаются встречи человека с медведем, так как животное тоже любит полакомиться дикой ягодой.

Как рассказывают жители Полевского, за последнюю неделю в зарослях малинников уже дважды замечали медведей. Собиратели ягод находили клочья шерсти на кустах – значит, хозяин тайги уже облюбовал это место.

Чтобы избежать неприятной встречи с хищником, нужно соблюдать несколько правил. Медведи любят заросли, поэтому лучше обходить заросшие кустарниками участки леса и буреломы. Ни в коем случае нельзя вступать на медвежью тропу. Заметив медвежьи следы, нужно немедленно свернуть с этого маршрута и стараться держаться открытых мест. После пикника в лесу необходимо убирать за собой мусор. Остатки пищи привлекут косолапого, у которого отличный нюх, и медведь запомнит место стоянки.

Обычно лесные звери избегают контакта с чем-то незнакомым. Поэтому в медвежьих местах нужно вести себя шумно (например, громко разговаривать), оповещая диких животных заранее о своем присутствии в лесу. Заслышав человека, медведь поспешит ретироваться с его пути.

Считается, что во второй половине лета медведь менее опасен, чем в любое другое время, потому что у него достаточно пищи. Исключение – медведица с медвежатами. К лесному семейству подходить опасно, так как любое движение в сторону детенышей мать расценит как угрозу, и нападет.

Если встреча с медведем все-таки состоялась, нужно спокойно отходить назад, стараясь не спровоцировать животное. Нельзя поворачиваться к нему спиной и бежать, иначе зверь воспримет непрошеного гостя как добычу. Охотники советуют не смотреть хищнику в глаза, при этом можно громко говорить, чтобы медведь понял, что перед ним человек. Неагрессивное животное само уйдет с пути. Если медведь начинает нападать, единственный путь к спасению – притвориться мертвым. Нужно упасть на землю, свернуться клубком и держать руки за головой. Обычно хищник перестает наступать, если видит, что угроза устранена.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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