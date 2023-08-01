«Колонии закрылись, население разъехалось»: на Урале ликвидируют два поселка

В Свердловской области будут ликвидированы два поселка в Гаринском районе – Киня и Татька. Фактически они уже не существуют, там никто не живет.

С докладом по этому вопросу в заксо выступила Елена Артемьева, председатель Гаринской районной думы. Она рассказала, что поселок Киня находится в 103 км к северо-востоку от Гарей. Транспортное сообщение затруднено и возможно только по зимнику. Эта территория осваивалась в 1950-е годы: была построена колония-поселение, вокруг нее вырос поселок. В 1989 году колония закрылась, население разъехалось. В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, в Кине проживала только одна семья из трех человек. В 2017 году уехали и они. От поселка остался только один дом в лесу.

Село Татька находится в 75 км от Гарей, из них 50 км – грунтовая дорога, 25 км – бездорожье. Здесь тоже в 1950-е годы была построена колония, которую закрыли в перестройку. Последние жители уехали в 1997 году. Потом в селе был пожар, все дома сгорели. Сейчас на этом месте растет лес.

«Обследование, проведенное специальной комиссией, выяснило, что в поселках нет ни постоянно проживающего населения, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни инженерных коммуникаций, ни объектов социального, культурного, бытового назначения, ни объектов торговли, ни жилых домов. Населенные пункты фактически перестали существовать, перспектив развития нет», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Гари, Евгения Вирачева

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