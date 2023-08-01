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Вторник, 1 августа 2023, 12:52 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга расплодились шампиньоны (ФОТО)

В центре Екатеринбурга после дождей на клумбах и газонах стали появляться грибы. Ботаники определили, что это шампиньоны, съедобный вид, который, тем не менее, не стоит собирать именно в городской черте для употребления в пищу, поскольку плодовые тела способны накапливать в себе вредные вещества.

«Шампиньоны не образуют микоризу, то есть им деревья не нужны, именно поэтому их и разводят массово. Споры этих грибов могут разносить люди, например, на обуви, поэтому они где упали – там и проросли», – объяснила «Новому Дню» биолог Ольга Мишунина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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