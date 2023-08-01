Грозы на Урале продлятся всю неделю

Грозовая активность в Свердловской области, преимущественно в юго-западной части региона, продлится до 6 августа.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, с запада к Уральскому региону подобрался небольшой циклон, а с восточной стороны влияние оказывает циклон над Западной Сибирью. Поэтому всю неделю в регионе будут идти дожди, а местами возможны грозы. Совсем мало осадкой достанется только крайнему северу Свердловской области.

В период с 1 по 6 августа температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем +23…+28°. Ветер будет дуть с северной стороны, при грозах вероятны порывы до 17 м/с.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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