Экономисты: сокращение числа бедных плохо отразится на экологии

Уральские экономисты выяснили, что сокращение экономического неравенства может усугубить экологические проблемы и ускорить процессы глобального изменения климата. К такому выводу пришли ученые УрФУ вместе с коллегами из других вузов, изучив аналитику по 61 стране. «Рост благосостояния населения увеличит потребление, что приведет в том числе к повышенному спросу на энергетические ресурсы и увеличению углеродного следа», – таков посыл статьи, опубликованной по итогам исследования в журнале Gondwana Research.

По словам доцента кафедры экономики института экономики и управления УрФУ Аббаса Шуджаата, этот парадокс называется «дилеммой справедливости-загрязнения». «Проблема в том, что большая часть населения Земли по-прежнему использует ископаемое топливо. И повышение благосостояния граждан приведет не только к увеличению потребления, но и к увеличению парниковых газов и других загрязняющих атмосферу веществ», – уточнил соавтор исследования.

Отметим, что самый большой вклад в загрязнение окружающей среды вносят Китай, США, страны ЕС и Индия. Это данные исследования Emissions Database for Global Atmospheric Research. При этом в странах с более высоким уровнем жизни обычно и действуют более жесткие экологические стандарты – обязательная сортировка и переработка мусора, использование альтернативных источников энергии, и так далее. «В странах с низким уровнем дохода на душу населения обычно отсутствуют экологические правила, что приводит к неустойчивому использованию ресурсов для получения экономической выгоды», – добавил Шуджаат.

По мнению ученых, исправить ситуацию помогут законодательные инструменты, например, введение налоговых преференций для предприятий, которые помогают развивать систему возобновляемых источников энергии, а также повышать уровень осведомленности граждан об экологических проблемах и охране окружающей среды.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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