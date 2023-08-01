Июль в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за восемь лет

Минувший июль в Екатеринбурге побил несколько температурных рекордов и стал одним из самых теплых за последние годы. Средняя температура месяца составила +21,7°, что превышает климатическую норму на 2,8 градуса. Это второй теплый июль подряд и пятый за последние восемь лет, констатирует синоптик Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге».

Абсолютный максимум температуры для Екатеринбурга (+40°) был отмечен 11 июля 2023 года. Предыдущий рекорд (+39,1°) продержался три года, с 16 июля 2020-го. Минимальная температура месяца была отмечена 16 июля (+12,4°). Это самый высокий минимум с 2016 года.

В июле в Екатеринбурге выпало 72 мм осадков, что составляет 78% от месячной нормы (92 мм). Дефицит осадков сохраняется с начала года. За семь месяцев в городе выпало 200 мм, это всего 64% от нормы.

В 2023 году пока не было ни одного по-настоящему холодного месяца. Средняя температура за период январь-июль составила +5,8 градуса. Теплее было только в 1995 и 2020 годах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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