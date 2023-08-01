«Ласточки» запустят до Ирбита и Североуральска

В Свердловской области планируется развитие маршрутной сети с использованием электропоездов «Ласточка».

Об этом рассказал сегодня депутатам заксо губернатор Евгений Куйвашев. Одно из направлений – северное. В планах продление линии от станции Бокситы до железнодорожного вокзала Североуральска. «Я написал письмо в РУСАЛ, от Боксит до железнодорожного вокзала 8 километров неэлектрифицированных путей. Ставим задачу по электрификации путей и продлению маршрута от Боксит до станции Североуральск», – сказал Евгений Куйвашев.

Также в планах областных властей – запустить «Ласточку» до Ирбита. «Мы хотим запустить «Ласточку», которая станет полноценным туристическим маршрутом для раскрытия потенциала Ирбита», – сообщил губернатор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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