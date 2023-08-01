В Свердловской области продлено штормовое предупреждение о ливнях

Метеорологи продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. В среду, 2 августа, вновь ожидаются сильные дожди и грозы.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендует водителям во время ливня двигаться с пониженной скоростью, использовать ближний свет фар и противотуманные фонари. Исправность стеклоочистителей следует проверить перед началом поездки. Если видимость на дороге сильно ухудшилась, для безопасности нужно остановить автомобиль на обочине, включить аварийные огни и подождать, когда дождь стихнет.

Спасатели просят жителей на время непогоды отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется проверить ливневку и другие дренажные системы.

Во время грозы необходимо закрыть в доме окна и двери. При ударах молний нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам и антеннам. Если гроза застала на улице, укрыться под деревом – плохая идея. Помимо того, что велик риск попадания в дерево молнии, сильный ветер может поломать ветви и обрушить их на землю.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»