Свердловские врачи вырезали женщине опухоль диаметром 30 см

Высокотехнологичную операцию провели врачи отделения гинекологии «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге. Пациентке удалили миому матки диаметром 30 см, сохранив при этом возможность в будущем родить ребенка.

Как сообщили в ДИПе, 37-летняя женщина поступила в больницу с клинической картиной «острого живота». Периодические боли беспокоили ее в течение года, но пациентка занималась самолечением, не обращая внимания на визуально заметное увеличение живота. Она обратилась за помощью только тогда, когда боли усилились.

Обследование с использованием современных технологий выявило у женщины опухоль матки более 30 сантиметров в диаметре и весом порядка трех килограммов. Гигантское новообразование теснило и сдавливало прямую кишку, мочевой пузырь, мочеточник.

Чтобы удалить миому и сохранить надежду на дальнейшее материнство, были задействованы как технические возможности «РЖД-Медицина», так и опыт экспертов кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета и ведущих специалистов в акушерстве и гинекологии регионального Минздрава. В результате трехчасовой операции врачи удалили гигантскую опухоль, сохранив матку.

«Уникальность этого случая состоит в том, что при таком стечении обстоятельств (размеры опухоли, активный рост и нарушение питания большого объема ткани) удалось выполнить реконструктивно-пластическую операцию матки. Основой успеха явилась слаженная работа большого коллектива специалистов. Выполненная операция позволит сохранить пациентке менструальную функцию, а примерно через год можно будет оценить возможность беременности», – пояснил заведующий хирургическим отделением «РЖД-Медицина», врач акушер-гинеколог высшей категории, к.м.н. Олег Пацюк.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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