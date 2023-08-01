На выезде из Екатеринбурга КамАЗ столкнулся с легковушкой. Пострадал ребенок (ФОТО)

На 11-м километре дублера Сибирского тракта сегодня днем произошла авария. КамАЗ с прицепом столкнулся с едущим впереди автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП пострадал 14-летний мальчик, пассажир легкового автомобиля. Ребенок получил травму головы, его доставили в больницу. В момент аварии подросток сидел на заднем пассажирском сиденье слева и был пристегнут ремнем безопасности.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем грузовика был 39-летний мужчина с 20-летним водительским стажем. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности. Водитель рассказал полицейским, что ехал по средней полосе со скоростью 70 км/ч, неожиданно для него из крайней правой полосы в крайнюю левую полосу начал перестраиваться Hyundai. КамАЗ не успел затормозить и врезался в заднюю часть легковушки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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