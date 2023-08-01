Сегодня в небе взойдет огромная Осетровая луна

В текущем августе любители астрономии смогут наблюдать два суперлуния подряд. Это явление означает, что спутник Земли в фазе полнолуния находится в ближайшей точке от нашей планеты. В это время Луна в ночном небе выглядит больше, чем обычно, и светит на 30% ярче.

Первое суперлуние состоится в ночь с 1 на 2 августа – в 23:31 по уральскому времени. По расчетам астрономов, в этот момент Луна будет находиться на расстоянии 357 530 километров от Земли. Погодные сервисы предсказывают переменную облачность в Екатеринбурге, поэтому разглядеть ночное светило в небе не составит труда.

Первое августовское полнолуние известно как Осетровая Луна, название происходит из традиций индийских племен. В северном полушарии полная луна в августе знаменовала начало сбора урожая. Поэтому в других культурах есть свои имена для этого события: у китайцев – Луна Урожая, у кельтов – Луна Споров, у англосаксов – Зерновая Луна. А в южном полушарии – Снежная Луна или Волчья Луна.

Второе суперлуние наступит 31 августа в 6:35 по уральскому времени. Спутник окажется на расстоянии 357 344 километра от Земли. Сезонное название этого астрономического явления – Голубая Луна. Поскольку средний лунный цикл составляет 29,5 дней, два суперлуния в течение одного календарного месяца происходят довольно редко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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