В Екатеринбурге машина сбила 7-летнюю девочку (ФОТО)

В Железнодорожном районе Екатеринбурга машина сбила 7-летнюю девочку.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария случилась 1 августа около 17 часов 15 минут по адресу: ул. Софьи Перовской, 119. Водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны улицы Ольховской в сторону Пехотинцев, когда из-за стоящих автомашин на дорогу выбежал ребенок.

В результате ДТП девочка с переломом ноги доставлена в больницу.

За рулем был 40-летний мужчина, водительский стаж – 22 года, к административной ответственности привлекался дважды, в момент аварии был трезв.

Госавтоинспекция Екатеринбурга снова призывает родителей регулярно проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах, объяснять опасности перехода проезжей части в неустановленных местах. Также необходимо контролировать досуг своих детей, особенно в период летних каникул.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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