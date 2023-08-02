Чиновник объяснил, зачем была нужна смена номеров трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Председатель транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Ощепков объяснил, зачем в городе сменили нумерацию трамваев и троллейбусов. Изменения маршрутов общественного транспорта вступили в силу с 1 августа и вызвали путаницу у пассажиров.

По словам чиновника, нововведения были необходимы для увеличения плотности движения общественного транспорта на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам. Сквозная нумерация позволит жителям лучше ориентироваться в маршрутах, считают в мэрии. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы – с 25 по 39.

«Нововведения являются результатом анализа статистики пассажиропотоков за последние годы. Наименее популярные и дублирующие маршруты были упразднены, а освободившиеся люди и машины – переброшены на более востребованные у горожан направления.

Например, маршрут троллейбуса № 9 сокращен до улицы Декабристов, поскольку более 90 % пассажиров, выезжающих с улицы Самолетной, выходят до этой остановки. При этом на остальных участках маршрут № 9 полностью дублируется троллейбусами № 1 и 11», – заявил Игорь Ощепков.

Мэрия запустила телеграм-бота, который подробно рассказывает, как изменился конкретный маршрут общественного транспорта. Горожане, которые не пользуются мессенджером, могут обратиться напрямую в администрацию по телефону: +7 343 304 3293. Звонки принимаются в рабочее время по будням с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»