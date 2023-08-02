Число исков о банкротстве выросло, но ответчики стремятся сохранить бизнес и квартиры

В первые 6 месяцев 2023 года в Свердловский арбитражный суд поступило 7500 исковых заявлений о банкротстве, что на 28% больше, чем в июле-декабре 2022 года.

Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова сегодня на пресс-конференции уточнила, что это общее количество исков – и по физическим лицам, и по юридическим, и по ИП.

Большая часть исков о банкротстве приходится на «физиков» – их 6700, что примерно на 1300 больше, чем полгода назад. «Часто граждане подают иски сами на себя, иногда это кредиторы, в основном – банки или другие физические лица, которые, например, заключали договоры займа», – сказала Светлана Сушкова. Самые крупные суммы, на несколько сотен миллионов рублей, как правило, фигурируют в делах по привлечению физлиц к субсидиарной ответственности в процессе банкротства юрлиц.

Число юрлиц, по которым поданы иски о признании банкротом, – 652 (полгода назад – 371). Здесь крупные суммы чаще всего фигурируют в делах, инициированных налоговыми службами.

Как отличительную тенденцию этого года Светлана Сушкова отметила то, что и физлица, и юрлица стараются все же избежать банкротства, ходатайствуют о переносе судебных заседаний в надежде погасить долги, или же просят о реструктуризации долга. Бизнес хочет продолжать работу, а граждане стремятся сохранить свое имущество, в частности, взятое в ипотеку жилье.

Отвечая на уточняющий вопрос «Нового Дня», Светлана Сушкова пояснила: «К сожалению, даже не закон о банкротстве, а закон о реализации ипотечного жилья таков, что взятая в ипотеку квартира, если за нее не вносятся выплаты, подлежит реализации. Но граждане часто ходатайствуют о реструктуризации долга с целью сохранения единственного жилья».

Гражданам, которые все-таки намерены объявить себя банкротами, специалист советует не отдавать дело полностью на откуп нанятому юристу, а хотя бы один раз прийти в суд лично. В противном случае бывает, что они узнают о продаже своего имущества только на стадии апелляции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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