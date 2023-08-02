Где можно подхватить энтеровирус и гепатит – предупреждение врачей

Купание в городских фонтанах – любимое развлечение граждан, отмечающих День ВДВ. Однако санврачи предупреждают, что у этой праздничной традиции есть опасные последствия.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов. В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний. Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, отдыхающие рискуют поскользнуться и травмироваться в чаше фонтана. Также можно получить удар током, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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