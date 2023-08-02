Телефонные мошенники начали звонить от имени провайдеров

В полиции Екатеринбурга рассказали о новой схеме обмана граждан телефонными мошенниками.

В Чкаловском районе 60-летнему мужчине позвонил незнакомец и представился провайдером мобильного оператора. Он сообщил, что его компания проводит подключение вышек 5G и во избежание несанкционированной смены абонентских номеров необходимо настроить свою SIM-карту. Лжеспециалист сказал пенсионеру, что для этого ему нужно установить специальное мобильное приложение. Мужчина согласился и под диктовку выполнил все указания звонившего. После этого мошенник получил удаленный доступ к телефону пенсионера и перевел с его банковского счета около 700 тысяч рублей. Эти деньги пожилой мужчина ранее взял в кредит на личные нужды.

Еще в двух случаях аферисты под видом сотрудников «Центробанка» и ФСБ заставили 65-летнюю женщину и 39-летнего менеджера оформить несколько кредитов и отдать личные накопления. Злоумышленники называли по телефону персональные данные пострадавших, сообщали якобы о попытках оформить на них кредиты и предлагали воспользоваться «зеркальными займами» и перевести деньги на «безопасные счета». После разговора с мошенниками пенсионерка потеряла 1,7 миллиона рублей, а менеджер – 290 тысяч.

Заявления пострадавших от действий мошенников были зарегистрированы в отделах полиции № 4, 12 и 13 в Екатеринбурге. По ним возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

Напомним, сотрудники правоохранительных органов и представители банков никогда не звонят гражданам и не просят их совершать каких-либо действий с деньгами. То же самое касается и сотрудников других организаций. Специалисты по кибербезопасности советуют: если поступил подозрительный звонок, нужно сразу прекратить разговор и положить трубку. Мошенники в беседе пытаются вывести собеседника на эмоции, запугивают страшными последствиями и не дают времени на размышления. Если у человека появились сомнения, лучше самостоятельно перезвонить в учреждение, от имени которого был входящий звонок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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