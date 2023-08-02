День ВДВ: новые символы старого праздника

Сегодня отмечается День ВДВ. По своей форме он остается народным праздником, каким является уже много лет. И все же кое-что изменилось. С началом спецоперации у ВДВ появились новые герои и новые песни – пусть пока и не слишком известные обывателям.
Одним из таких символов героизма стал подвиг Гостомельского десанта. В ночь на 24 февраля 2022 года бойцы ВДВ захватили аэродром Антонов в Киевской области. По данным Минобороны, практически сразу удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сработал фактор неожиданности: Киев не ожидал удара в такой близости от столицы. Но вскоре командование ВСУ опомнилось, и по удерживающим аэродром десантникам открыли шквальный огонь. Несмотря на потери, бойцы ВДВ отбили все атаки. Аэродром Гостомеля оставался под их контролем больше месяца – пока им не приказали отойти.
Поэт Сергей Ефимов увековечил подвиг десантников в стихотворении, которое процитировал сегодня известный спецназовец Александр Арутюнов, ведущий сети под ником@razvedos:
«Херачат в нас, огонь со всех сторон,
За взрывом взрыв всё ближе и плотней,
Мозги кипят, в ушах какой-то звон
От диких криков, слышимых в огне.
И едкий дым глаза без масла жрёт...
Почти на слух, на ощупь, наугад
Е****т уцелевший пулемёт
За тех, кто шёл в Гостомельский десант.
Распаханная «Градом» полоса,
Ми-восемь битый корчится на ней.
Нам новый взрыв, как Божия роса,
И лишь чадят ошмётки на броне.
Осколки хлещут в воздухе, как плеть,
В эфире хаос, радиобардак.
Не страшно столько даже умереть,
Скорей обидно сдохнуть просто так.
Успел сменить позицию свою,
Накрытие – каких-то пять минут.
Мне брат сказал: «Не паникуй в бою,
Тогда и навыки тебя не подведут».
И снова «Град»... не приведи Господь
Под этот адский попадать р****б...
Нутро сжимается в трясущуюся плоть,
И мир похож становится на гроб.
Исходит кровью горлом лейтенант,
До третьей звёздочки уже не доживёт.
Зато в историю Гостомельский десант
Не просто впишет – он себя вобьёт.
Ведь мы решили – точно не уйдём,
Нам с нашей Вечностью сегодня повезло.
И зацепившись за аэродром,
Его удержим всем смертям назло».
О десантниках, которые сейчас сражаются в зоне СВО, сказал в своем поздравлении президент Владимир Путин: «Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооружённых Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству. Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию».
В то же время информационная борьба, которую ведет сегодня Россия с недружественными государствами, все еще отстает. Политобозреватель Андрей Перла отмечает: «Мы все умеем, в том числе воевать. Но информационная война ведется по остаточному принципу». По мнению эксперта, стране нужен «новый Твардовский», который создаст обобщенный образ участника спецоперации. И очень может быть, что на нем будет форма ВДВ. Пока же ситуацию можно описать анекдотом: «Два российских солдата курят у развалин вражеской крепости, и один другому говорит: «А все-таки жаль, Ваня, что мы информационную войну проиграли».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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