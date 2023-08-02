День ВДВ: новые символы старого праздника

Сегодня отмечается День ВДВ. По своей форме он остается народным праздником, каким является уже много лет. И все же кое-что изменилось. С началом спецоперации у ВДВ появились новые герои и новые песни – пусть пока и не слишком известные обывателям.

Одним из таких символов героизма стал подвиг Гостомельского десанта. В ночь на 24 февраля 2022 года бойцы ВДВ захватили аэродром Антонов в Киевской области. По данным Минобороны, практически сразу удалось уничтожить до 200 солдат ВСУ. Сработал фактор неожиданности: Киев не ожидал удара в такой близости от столицы. Но вскоре командование ВСУ опомнилось, и по удерживающим аэродром десантникам открыли шквальный огонь. Несмотря на потери, бойцы ВДВ отбили все атаки. Аэродром Гостомеля оставался под их контролем больше месяца – пока им не приказали отойти.

Поэт Сергей Ефимов увековечил подвиг десантников в стихотворении, которое процитировал сегодня известный спецназовец Александр Арутюнов, ведущий сети под ником@razvedos:

«Херачат в нас, огонь со всех сторон,

За взрывом взрыв всё ближе и плотней,

Мозги кипят, в ушах какой-то звон

От диких криков, слышимых в огне.



И едкий дым глаза без масла жрёт...

Почти на слух, на ощупь, наугад

Е****т уцелевший пулемёт

За тех, кто шёл в Гостомельский десант.



Распаханная «Градом» полоса,

Ми-восемь битый корчится на ней.

Нам новый взрыв, как Божия роса,

И лишь чадят ошмётки на броне.



Осколки хлещут в воздухе, как плеть,

В эфире хаос, радиобардак.

Не страшно столько даже умереть,

Скорей обидно сдохнуть просто так.



Успел сменить позицию свою,

Накрытие – каких-то пять минут.

Мне брат сказал: «Не паникуй в бою,

Тогда и навыки тебя не подведут».



И снова «Град»... не приведи Господь

Под этот адский попадать р****б...

Нутро сжимается в трясущуюся плоть,

И мир похож становится на гроб.



Исходит кровью горлом лейтенант,

До третьей звёздочки уже не доживёт.

Зато в историю Гостомельский десант

Не просто впишет – он себя вобьёт.



Ведь мы решили – точно не уйдём,

Нам с нашей Вечностью сегодня повезло.

И зацепившись за аэродром,

Его удержим всем смертям назло».

О десантниках, которые сейчас сражаются в зоне СВО, сказал в своем поздравлении президент Владимир Путин: «Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооружённых Сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность Присяге и боевому братству. Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию».

В то же время информационная борьба, которую ведет сегодня Россия с недружественными государствами, все еще отстает. Политобозреватель Андрей Перла отмечает: «Мы все умеем, в том числе воевать. Но информационная война ведется по остаточному принципу». По мнению эксперта, стране нужен «новый Твардовский», который создаст обобщенный образ участника спецоперации. И очень может быть, что на нем будет форма ВДВ. Пока же ситуацию можно описать анекдотом: «Два российских солдата курят у развалин вражеской крепости, и один другому говорит: «А все-таки жаль, Ваня, что мы информационную войну проиграли».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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