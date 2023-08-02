Владимир Путин вручил митрополиту Екатеринбургскому Евгению орден Дружбы

Сегодня в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу), председателю Синодального отдела религиозного образования и катехизации орден Дружбы.

Как сообщает пресс-служба епархии, награда владыке была вручена за вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность.

Торжественное вручение государственных наград в Екатерининском дворце проходит несколько раз в год. Сегодня, обращаясь ко всем награжденным, президент Путин сказал: «Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верностью гражданскому долгу и военной присяге можно добиться очень многого».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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