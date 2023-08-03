Сезон тихой охоты в разгаре – где нельзя собирать грибы

На Урале продолжается грибной сезон, и, судя по отзывам любителей тихой охоты, он стал очень удачным. Свердловчане находят в лесах красноголовики, маслята, обабки, рыжики, сыроежки, лисички. А вот белые грибы уже сходят на нет.

«Грибов столько, что девать уже некуда. Но душа рвется в лес», – шутят заядлые грибники. В соцсетях стали появляться объявления о продаже грибов. Цена за 10 литров доходит до 1200 рублей. Некоторые продавцы, знающие «секретные места», принимают предварительные заказы на конкретный вид грибов и после этого отправляются в лес.

Тем не менее, санитарные врачи не советует покупать дикоросы на стихийных рынках, так как продавец не может гарантировать, что грибы собраны в экологически чистом районе. В частности, не рекомендуется собирать грибы в окрестностях Екатеринбурга (в радиусе 50 километров), в районе Первоуральска, Ревды, Невьянска, Асбеста, Нижнего Тагила, Качканара, Краснотурьинска и другие городов, где есть большие промышленные предприятия. Лучше всего устраивать «тихую охоту» вдали от дорог и вне населенных пунктов.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь и рыжик считаются безусловно съедобными грибами, и их можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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