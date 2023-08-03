В День города в Екатеринбурге откроют новый медицинский центр для детей (ФОТО)

В День города на территории ОДКБ откроют пансионат реабилитации и долечивания онкобольных детей. Новый медицинский центр станет подарком на 300-летие Екатеринбурга от благотворителей, и сейчас на строительной площадке идут финальные работы.



Сегодня пансионат посетил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, чтобы вместе с главным врачом ОДКБ Олегом Аверьяновым убедиться в готовности объекта к передаче министерству здравоохранения региона.

«То, что мы сегодня видим, – это чудо. Это чудо, что за полтора года работы появилось такое замечательное медицинское здание, которое через две недели будет интегрировано в систему здравоохранения Свердловской области. Есть небольшие недоделки, но их устранят в ближайшее время. Уверен, что через две недели, в День города, мы сможем открыть двери этого пансионата», – сказал Александр Андреев.

Пансионат больше напоминает обычный жилой дом: на трех этажах находятся 36 комнат «Мать и дитя», шесть двухместных палат, кухни, прачечные, игровые и обучающие комнаты. Здесь дети будут получать полный спектр услуг при лечении онкологических и гематологических заболеваний, а количество пациентов, которым будет оказана оперативная помощь, увеличится на 40%.

«Мне кажется, что это вообще рекорд: один год и четыре месяца, а это здание занимает пять тысяч квадратных метров. Мы думали, что это невозможно», – говорит Олег Аверьянов.

Добавим, каждый подрядчик внес свой вклад в оснащение больницы и перечислил средства в благотворительный фонд «Верь и Живи!», который закупил на эти средства мебель и бытовую технику.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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