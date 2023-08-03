Следовали организовали проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, которому полгода ставили разные диагнозы

Следователи начали процессуальную проверку по факту смерти 6-летнего Дениса из поселка Арти. Ребенок полгода почти постоянно болел, врачи ставили ему самые разные диагнозы, но спасти мальчика не удалось. Он скончался в областной детской больнице, куда был доставлен во время очередного заболевания.

Как пишет портал е1.ru, впервые Денис серьезно заболел в декабре 2022 года. Родители обратились в поликлинику поселка Арти, поскольку у мальчика была сыпь по телу. Врачи предположили аллергию и отправили ребенка лечиться. Однако лучше Денису не становилось, у него стала периодически подниматься температура. После нескольких эпизодов, плохих результатов анализов и госпитализаций в местные больницы мальчика положили в областную детскую клиническую больницу. Впервые это было в апреле 2023 года. Там ему ставили все новые диагнозы, состояние его то ухудшалось, то улучшалось. 19 мая ребенка выписали. При этом, со слов родителей, врачи ОДКБ проводили телеконсультации с московскими коллегами по поводу тактики дальнейшего лечения Дениса.

Но уже 1 июня Денис снова заболел. Сначала его лечили в Артях и Первоуральске, а 22 июня перевели в ОДКБ. 23 июня ребенок скончался.

«Артинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по факту смерти 23 июня 2023 года шестилетнего мальчика в больнице, – сообщает сегодня пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. – В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, для чего планируется опросить медицинских работников, истребовать интересующую следствие медицинскую и иную документацию, назначить и провести соответствующую экспертизу, а также выполнить другие процессуальные действия, направленные на проверку того, насколько своевременно, полно и качественно ребенку была оказана медицинская помощь. По результатам выполнения первоначальных процессуальных действий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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