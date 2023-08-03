Рюкзак – с ортоспинкой, обувь – с каблуком, одежда – с хлопком: сколько стоит правильно собрать ребенка в школу

Меньше месяца остается до 1 сентября, когда дети отправятся в школу. Больше всего хлопот у родителей первоклассников: нужно купить все с нуля, и чтобы одежда, обувь и ранец соответствовали требованиям безопасности. «Новый День» выяснил, сколько стоит правильная школьная экипировка. Спойлер: недешево.

Одежда

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что при выборе школьной одежды и обуви родителям следует руководствоваться в первую очередь гигиеническими характеристиками продукции для детей, а не только ее эстетическим видом.

«Неудобный или низкокачественный костюм не только будет осложнять движения ребенка, но и может вызвать различные заболевания кожи, органов дыхания, иммунной системы, – сообщают в Роспотребнадзоре. – Поэтому одежда, в которой школьник будет находиться по несколько часов в день, должна состоять преимущественно из натуральных тканей и соответствовать требованиям биологической и химической безопасности. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Максимальная доля синтетических волокон в школьной форме – не более 55%».

«Новый День» изучил ассортимент одежды на сайте «Детского мира», где прописаны характеристики товаров. Рубашки для девочек и мальчиков с составом 60% хлопок + 40% полиэстер стоят от 900 рублей (Modis), у этого же бренда за 970 рублей есть рубашки на 100% из хлопка для девочек (без акции они стоят 1700 рублей). У Sela подобные рубашки есть за 2000 рублей. У United Colors of Benetton модные рубашки – за 3000 рублей (75% хлопок, 22% нейлон, 3% эластан).

На осень – свитера и джемперы с шерстью. Под санитарные нормы подходят варианты, где шерсти не менее 45%. Такие стоят от 2200 рублей (60% шерсть, 30% акрил, 10% лайкра).

Обувь

«Обувь для школьников также должна быть преимущественно из натуральных материалов, удобная, с жесткой пяткой, каблуком не менее 2,5 и не более 3,5 см (для праздничной – не более 4,5 см)», – говорится в рекомндациях Роспотребнадзора.

С обувью для девочек проблем нет. Вариантов с каблуком 2,5 см много. Из натуральной кожи пара туфель стоит от 2500 рублей. Например, туфли «Футурино» – 2600, «Котофей» – 3600 рублей.

Для мальчиков найти туфли или сандалии с каблуком сложнее. Большинство производителей предлагают в качестве школьной обуви туфли и кеды на плоской подошве. С каблуком мы нашли туфли Ierdi за 3000 рублей, «Тапибу» – за 3400 и «Капика» – за 6999 рублей.

Рюкзак

«Не менее важно уделять пристальное внимание при покупке школьного ранца, ведь ежедневное использование некачественного или неправильно подобранного товара непременно скажется на спине ребенка. А это значит – одновременно пострадают костно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы, – говорится в советах Роспотребнадзора. – Ранец необходимо подбирать с учетом возраста и роста ребенка: ни в коем случае не покупайте ранец на вырост. Перед покупкой его обязательно должен примерить ребенок. Рюкзак должен соответствовать росту школьника, иметь прочный каркас, жёсткую ортопедическую спинку, а также плотные и широкие лямки. Вес пустого ранца не должен превышать 0,7-1 кг, все ранцы должны иметь светоотражающие элементы».

На сайте «Детского мира» много рюкзаков с эргономичной спинкой. Без акции они стоят от 2500 рублей, но сейчас по акции есть варианты за 999 рублей. Вес – 500 граммов, широкие лямки, есть светоотражающие элементы. То есть требованиям такие ранцы соответствуют. В среднем цены на рюкзаки с ортоспинкой колеблются от 1500 до 5000 рублей, в зависимости от характеристик и расцветок.

Где покупать

Школьные товары реконмендуют покупать только в стационарных торговых объектах (в магазинах или на рынках) и сохранять чеки. На все товары у продавца должны быть документы, подтверждающие их качество и безопасность, – продавец обязан предъявить их покупателю по первому требованию. На каждой единице товара должна быть читаемая, доступная, понятная маркировка на русском языке, содержащая сведения о производителе, организации, уполномоченной принимать претензии, о возрастной адресованности и так далее.

В случае заказа товаров через сайт стоит обращать внимание на доступность для потребителя информации о данном интернет-магазине – надежный продавец размещает свои контактные данные, способы оплаты и доставки, условия обмена или возврата товара, не требует предоплаты и какой-либо конфиденциальной информации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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