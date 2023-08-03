Свердловские школьники чаще хотят стать айтишниками и фармацевтами

Свердловские школьники больше всего хотят получить будущую профессию в IT-сфере. На втором месте предпочтений оказались медицина и фармацевтика. Эксперты полагают, что выбор абитуриентов обусловлен популяризацией профессий в последнее время. Айтишники много зарабатывают, а медицинские специальности стали чрезвычайно актуальны из-за пандемии коронавируса.

Исследование на тему, какие факторы влияют на выбор будущей профессии школьников и студентов, совместно провели Свердловский союз промышленников и предпринимателей, областной родительский комитет и УрФУ. В опросе приняли участие около 3,6 тысячи школьников и их родителей. Исследователи пользовались спонтанной выборкой респондентов из Екатеринбурга и областных городов.

Любопытно, что родители часто поддерживали выбор детей в части профессиональной отрасли. В том числе, большинство респондентов единодушно высказались о важности высшего профессионального образования. При этом 20% школьников и 14% родителей назвали неприемлемым получение среднего профессионального образования. «Для нас это оказалось открытием, потому что в некоторых колледжах и техникумах сейчас идет буквально битва за места», – отметила на пресс-конференции председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Ответы представителей разных поколений разошлись и по другим параметрам. Так, для детей оказались более важны комфортные условия труда и частичная занятость, чем для их родителей. Только 20% школьников хотели бы работать полный день (с 9 до 18 часов), тогда как 70% родителей выступают именно за такой формат работы. Также детей в меньшей степени волнует официальное трудоустройство: порядка 40% школьников готовы в будущем получать «серую» зарплату. Порядка 40% родителей и 35% школьников вообще не задумывались о трудоустройстве после окончания вуза. «Это тревожный знак – получение образование только ради диплома. Эта цифра говорит о том, что многие выпускники не идут работать по специальности», – подчеркнула Людмила Золотницкая.

При этом 35% школьников и студентов хотели бы после вуза работать в коммерческой сфере, 25% – в бюджетной сфере, 10% – в некоммерческих общественных организациях. Золотницкая отметила, что в последнем случае, вероятно, влияет тренд на волонтерство. Молодежь увлечена участием в социальных проектах. Родители же, напротив, совсем не рассматривают возможность трудоустройства их детей в общественные организации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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