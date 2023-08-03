В центре Екатеринбурга на сутки отключили всю воду

В центре Екатеринбурга сегодня днем на сутки перекрыли и холодную, и горячую воду. Под отключение попали часть зданий на улицах Попова и Шейнкмана.

Выяснилось, что это отключение плановое, однако жителей оповестили о грядущих сутках без холодной и горячей воды лишь накануне вечером. «Ведутся плановые работы по заявке. Строители производят врезку для подключения новых объектов», – сообщили в пресс-службе Водоканала.

Там заявили, что информация о строительной организации, по вине которой жители микрорайона сутки проведут без воды, является конфиденциальной.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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