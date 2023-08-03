В Академическом отметили День строителя: праздник устроили для жителей района (ФОТО)

Сегодня Академический первым в городе отметил День строителя. Второй год подряд профессионалы отрасли устраивают праздник для жителей района. Детей ждут развлечения, мастер-классы и сладости, а взрослых – интересная информация, сувениры и полевая кухня.

Праздник проходит сегодня в Преображенском парке. Строительные фирмы, подрядчики, производители стройматериалов разместили на берегу Патрушихи свои шатры, в каждом из которых – что-то интересное для горожан. В одном жители Академического могут взять комнатные растения, чтобы украсить квартиры, в другом – попробовать отбойным молотком пробить камень, в третьем – забить гвоздь и так далее. Каждая компания подготовила особую программу для детей, ведь Академический – самый юный район Екатеринбурга. Малышей здесь угощают бесплатной сладкой ватой и мороженым, баранками с чаем и конфетами. А еще проходят мастер-классы: по росписи пряников, по рисованию и так далее. Кстати, дети тоже могли почувствовать себя строителями и забить гвоздь (пусть и пластмассовый) в специальное полено, и за это получить приз. На отдельной площадке проходит выставка строительной техники. И опять же – машины не огорожены забором. Жители Академического могут залезть в кабину и ощутить себя машинистом крана или водителям бетономешалки.

На установленной в Преображенском парке сцене прошел праздничный концерт. Там же основатели и застройщики района поздравили строителей с профессиональным праздником и вручили почетные грамоты лучшим подрядчикам.

«Мы сегодня чествуем строителей, созидателей. День строителя проходит в преддверии еще одного важного события в жизни города – 300-летия Екатеринбурга. И мне кажется, эти два события тесно переплетены между собой. И вот почему. Когда мы вспоминаем 300-летний период Екатеринбурга, в первую очередь мы вспоминаем про отцов-основателей – про Татищева и де Геннина. Именно они 300 лет назад, будучи технократами, определили место расположения города, поставили заводы, организовали производство, и задали вектор развития города на долгие годы вперед. У нас с вами схожая ситуация, – обратился к строителям генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Мы являемся основателями нового района Екатеринбурга – Академического. И сегодня занимаемся его развитием и, как и 300 лет назад, задаем перспективу на будущие годы. Поэтому от нас зависит, как будет выглядеть район, насколько комфортно и удобно будет нашим жителям спустя годы».

День строителя в Преображенском парке устраивают второй раз. Год назад праздник тоже был организован для жителей района, и многие ждали повторения.

«От всего сердца хочу поздравить вас с Днем строителя. Это праздник, который олицетворяет собой созидание, праздник самой мирной профессии на земле. И мы подходим с достойными результатами, нам есть чем гордиться, – отметил главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николая Складнев. – Это второй год, когда праздник мы делаем для жителей. Первый опыт год назад показал, что жителями хорошо был воспринят наш профессиональный праздник, они смогли его прочувствовать. Люди подходили сегодня и говорили, что год ждали повторения. А для нас – чем больше народу, тем веселее гуляние».

Добавим, что праздник продлится до 19 часов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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