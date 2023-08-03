В марафоне «Европа – Азия» в Екатеринбурге примут участие 5 тысяч человек

В воскресенье, 6 августа, в Екатеринбурге в восьмой раз пройдет беговой марафон «Европа-Азия». Ожидается, что в нем примут участие до 5 тысяч человек. Среди них будут и именитые спортсмены: многократный чемпион России Егор Николаев, призер чемпионата страны Алексей Попов, победитель Кубка России в полумарафоне Андрей Янович, победительница Пермского марафона 2022 года Любовь Добровольская, многократная чемпионка России Елена Седова.

В массовом забеге определены четыре дистанции: марафон (42,2 километра), полумарафон (21,1 км), 10 километров, 3 километра, а также детские забеги. В честь 300-летия Екатеринбурга изменен маршрут марафона. «Нам очень хочется показать гостям все городские достопримечательности, сделать акцент на исторических местах. По ходу движения спортсмены смогут увидеть здание Ельцин-центра, башню «Исеть», Водонапорную башню, оперный театр, Храм на Крови», – рассказала на брифинге начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина.

В связи с проведением забега на проспекте Ленина 6 августа будет ограничено движение транспорта: с 06:00 до 11:00 – от улицы Вайнера до улицы Восточной и с 06:00 до13:00 – до улицы Толмачева.

«Сейчас идет монтаж так называемого экспо марафона в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ на улице Горького, 4а. 4 и 5 августа с 12:00 желающие принять участие в забегах могут там зарегистрироваться, получить стартовые пакеты, купить спортивное питание, выбрать экипировку. Онлайн-регистрация закрыта три дня назад», – сообщил директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин.

Призовой фонд марафона «Европа-Азия» составит 1 миллион 154 тысячи рублей, победителям также обещают подарки от спонсоров проекта. Каждый участник марафона получит медаль с изображением Каслинского чугунного павильона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»