Режим работы светофора на Объездной – Амундсена изменили из-за ДТП, теперь здесь пробки

Жители Академического со вчерашнего дня жалуются на изменение режима работы светофора на пересечении Объездной дороги и улицы Амундсена. Зеленый теперь горит всего несколько секунд, из-за чего в обе стороны копятся пробки.

Как рассказывают автомобилисты, раньше зеленый сигнал светофора горел по 30 секунд как для потоков, следующих по Объездной в сторону кольца на Серафимы Дерябиной, так и для потоков, движущихся в сторону Московской. Сейчас потоки машин развели, и светофор загорается поочередно сначала для одних, потом – для других. Причем зеленый горит всего несколько секунд. Из-за этого даже сейчас, почти в 12 часов дня, на перекрестке – пробка. В часы пик ситуация еще хуже.

В мэрии Екатеринбурга подтвердили, что режим работы светофора изменился. Это сделали, чтобы сократить количество аварий.

«По результатам анализа ДТП, проведенного ГИБДД, в очередной раз данный перекресток стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В целях исключения дорожно-транспортных происшествий в режим работы светофорного объекта внесены изменения. Исключены пересечения левоповоротных потоков со встречным направлением движения. Действительно, это привело к снижению пропускной способности перекрестка. Однако федеральным законом «Об организации дорожного движения» установлен приоритет безопасности движения над пропускной способностью улично- дорожной сети», – прокомментировали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Автомобилистов такой подход не устраивает. В чатах Академического района появилось предложение «завалить» муниципальное учреждение «Центр организации движения» гневными обращениями.

«Уважаемые соседи! Я предлагаю каждому из нас передать слова благодарности за грамотную организацию работы светофоров на перекрестке Амундсена – Объездная этой удивительной организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации движения», находящуюся по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48», – пишут с сарказмом жители Екатеринбурга.

Добавим, что в последние недели выезд и въезд в Академический и без этого был крайне осложнен. Перекрытие на улице Серафимы Дерябиной в месте пересечения с Бардина продлили до 31 августа. Сейчас со стороны центра там три полосы сужаются до одной. Из-за этого пробки – круглосуточные, а в часы пик участок в несколько сотен метров приходится ехать по 30-60 минут.

«Я сегодня вечером на 012 ехала и реально чуть сознание не потеряла в пробке перед Бардина. Это просто трэшанина, ад на земле – переполненный салон, дышать нечем, притока воздуха нет, автобус стоит... Короче, мрак», – сетуют жители Академического в квартальных чатах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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