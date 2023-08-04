Семья убитого на службе егеря отсудила 7 млн рублей моральной компенсации

Вдова и дети уральского егеря, убитого при исполнении служебных обязанностей, должны получить 7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, егерь по имени Андрей погиб в ноябре 2019 года в Таборинском районе – его застрелил рыбак-браконьер Леонид Нихти. Виновный был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Родные убитого – вдова и двое детей – потребовали через суд денежной компенсации от органов государственной власти, в том числе – от департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, минприроды Свердловской области, министерства финансов РФ, министерства финансов Свердловской области, управления Федерального казначейства минфина РФ, Росприроднадзора. С них истцы просили взыскать более 12 млн рублей. Члены семьи указывали, что их муж и отец не был застрахован как должностное лицо. Если бы страховка была, родственники получили бы возмещение в размере 180 средних месячных заработков погибшего. Также сын и дочь подали иск к убийце с требованием возместить моральный вред – по 5 млн рублей в пользу каждого.

Суд первой инстанции посчитал, что степень вины непосредственного работодателя – департамента по охране животного мира – только 10%, и взыскал с него в пользу вдовы 110 тысяч рублей, детей – по 60 тысяч рублей. С Леонида Нихти было решено взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей убитого по 540 тысяч рублей каждому. В удовлетворении остальной части требований было отказано. Стороны с решением не согласились и подали апелляцию.

Облсуд изменил решение первой инстанции. С убийцы взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей убитого – по 2 млн рублей в пользу каждого, с департамента по охране животного мира – по 1 млн рублей в пользу каждого члена семьи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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