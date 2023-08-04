В Екатеринбурге появилась вакцина от ветрянки

В Екатеринбурге после полутора лет отсутствия появилась вакцина от ветряной оспы. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в нескольких частных медицинских учреждениях. Также препарат есть и в аптечных сетях.

Так, в «УГМК-Здоровье» прививка обойдется в 5200 рублей, в «Детском докторе» – 5400 рублей, в Центре семейной медицины – 4900 рублей.

Напомним, курс вакцинации от ветряной состоит из 2 доз. Минимальный интервал между ними по инструкции составляет 6 недель – он применяется, в основном, у подростков и взрослых. Оптимальный интервал у детей – 3-6 месяцев. По данным медиков, даже одна доза снижает вероятность заболеть на 80-82% и на 98% снижает количество тяжелых случаев. Вакцинация не входит в нацкалендарь прививок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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