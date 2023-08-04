В Екатеринбурге пройдет четвертый этап опрессовок

С 7 по 11 августа работники АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проведут в городе последний в этом году этап опрессовок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, диагностика сетей не потребует прекращения подачи горячей воды. В случае ее отсутствия горожанам необходимо обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).

При обнаружении утечек необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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