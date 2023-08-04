Авиакомпания Red Wings задерживает вылет рейсов из Екатеринбурга в Астану и Махачкалу

Сегодня утром почти 90 пассажиров авиакомпании Red Wings не смогли вылететь в Астану. Рейс был задержан: время вылета перенесли с 05:55 на 16:35.

«На рейс ожидается 86 пассажиров. Пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, прибывшие из них в аэропорт размещены в гостинице «Азимут». Транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации онлайн-табло Кольцово, у этой же авиакомпании сегодня задерживается еще один рейс: вылет из Екатеринбурга в Махачкалу перенесен на 15:30, хотя плановое время отправления – 13:20.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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