Сосо Павлиашвили выступил в екатеринбургском госпитале перед ранеными бойцами (ФОТО)

Сосо Павлиашвили выступил перед бойцами, раненными в ходе спецоперации. Концерт состоялся в Екатеринбурге, в госпитале Центрального военного округа. Сюда певца пригласил мэр города Алексей Орлов.

«Сосо Павлиашвили с большим удовольствием принял мое предложение дать концерт для бойцов – участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале ЦВО. Певец выступил со своей женой и сыном. Невероятная энергетика, счастливые глаза наших парней… С бойцами работают первоклассные медики, но такие теплые мероприятия помогают ускорить их восстановление, вернуть к нормальной жизни», – написал глава Екатеринбурга в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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