На Урале перебои с вакциной от кори – привиться платно не получится

В Екатеринбурге появились проблемы с наличием вакцины от кори. Поставить ее планово практически невозможно – даже детям. В том числе в коммерческих учреждениях. Препарата для вакцинации просто нет в наличии, передает «Новый День».

В клинике «УГМК-Здоровье» отметили, что очередная партия вакцины закончилась буквально на днях, там желающих привиться записывают в очередь. В «Детском докторе» сообщили со ссылкой на поставщика препарата, что пока неясно, будет ли он вообще. В «Центре семейной медицины» и «Парацельсе» также рассказали, что вакцины нет, предложив звонить позже и уточнять информацию о наличии препарата.

Напомним, плановые прививки от кори делают дважды – первую ставят в возрасте 12 месяцев, а вторую – в 6 лет. Но есть и экстренная и подчищающая вакцинация, и в этом году в Свердловской области ее проводили неоднократно из-за вспышек кори весной. Тогда источником инфекции стали приезжие из ближнего зарубежья, не имевшие прививок. По данным Роспотребнадзора, всего с начала года в регионе было зарегистрировано 189 случаев кори (данные на конец июля).

«Новый День» запросил информацию в минздраве Свердловской области и управлении Роспотребнадзора по региону относительно перспектив поставки вакцины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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