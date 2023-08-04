Улицу Мраморскую закроют на месяц с лишним

Специалисты ООО «Брусника» закроют движение транспорта в районе дома № 28 по улице Мраморской от Павлодарской до Благодатской. Перекрытие будет действовать больше месяца – с 22 августа по 30 сентября 2023 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут строить водопровод.
Схема движения общественного транспорта не изменится. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Павлодарской, Самолетной, Благодатской и переулку Короткий.
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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