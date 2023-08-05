В Новоуральске 32-летний мотоциклист погиб в ДТП (ФОТО)

В Новоуральске автомобиль «Лада Гранта» не предоставил преимущество мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении через перекресток. После столкновения машина перевернулась, но водитель не пострадал. А вот мотоциклист погиб на месте аварии.

«Накануне в 22.00 в Новоуральске на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова – Набережная, 19-летний водитель «Лада Гранта» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, у которого было преимущество. Автомобиль и мотоцикл столкнулись, после чего «Лада» опрокинулась», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

32-летний мотоциклист погиб на месте, до приезда скорой помощи. Водителя легковушки проверили на состояние опьянения, тест оказался отрицательным.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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