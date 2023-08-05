На Сортировке между мигрантами произошла массовая драка с участием 40 человек

Во дворах на Сортировке произошла массовая драка между мигрантами. В ней участвовали несколько десятков человек. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Полиция проводит проверку.

«Сотрудники отдела полиции №11 УМВД России по г. Екатеринбургу проводят проверочные мероприятии по факту информации о драке иностранных граждан на улице Софьи Перовской на территории Железнодорожного района. Сообщение о конфликте поступило от граждан. На место происшествия выезжали несколько нарядов полиции. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников конфликта, в органы внутренних дел не поступало», – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности участников конфликта. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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