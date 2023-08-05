МЧС предупреждает о надвигающихся сильных дождях с грозами

Завтра, 6 августа, в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности.

В частности, лучше отказаться от отдыха на природе и вблизи водоемов. Автомобили не стоит ставить вблизи деревьяев, крыш и неустойчивых конструкций. Дома во время грозы советуют отключать электроприборы. При возникновении происшествия звоните по телефону «112» или «101».

В Уральском гидрометцентре прогнозируют, что дожди и грозы останутся с нами на несколько дней.

«Воздушная масса над Уралом достаточно однородная, теплая и влажная. Атмосферное давление меняется незначительно. Поэтому погода ближайших выходных дней 5-6 августа решительным образом не изменится: по-прежнему кратковременные дожди и грозы, местами утром туман при температуре ночью 14-19°, днем 23-28°, – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – В первые дни следующей недели оживится циклон над Западной Сибирью и поддержит неустойчивый характер погоды в Уральском регионе, вероятны кратковременные дожди. Станет больше облаков, из-за чего несколько понизится дневная температура: 8-9 августа ночью 12-17°, днем 21-26°».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»