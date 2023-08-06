В Екатеринбурге под проливным дождем проходит марафон «Европа-Азия», центр города перекрыт

В Екатеринбурге сегодня проходит марафон «Европа-Азия». Спортсменам приходится бежать под проливным дождем с грозой. Центральные улицы города будут закрыты до обеда.

Легкоатлеты сегодня бегут на четыре дистанции: 3, 10, 21 и 42 километра. Стартовали спортсмены, когда дождя еще не было. Но во время прохождения дистанции начался мощнейший ливень с грозой. На всем маршруте дежурят бригады скорой помощи.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в связи с марафоном «Европа-Азия» в Екатеринбурге перекрыты некоторые улицы:

– до 16:00 закрыта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи;

– до 11:00 закрыты: проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Восточной; четная сторона улицы Восточная, от улицы Первомайской до проспекта Ленина; улица Карла Либкнехта от улицы Малышева до улицы Шевченко; улица Николая Никонова, от улицы Царской до улицы Карла Либкнехта; улица Свердлова, от Шевченко до Челюскинцев;

– до 13:30 закрыты: улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; улица 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева; проспект Ленина, от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта; улица Царская, от Никонова до Толмачева; улица Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина; улица Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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