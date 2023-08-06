В Екатеринбурге из-за потопа закрыли движение на улице Шефской

В Екатеринбурге из-за потопа закрыли движение по улице Шефской со сторон Егоршинского подхода. Проехать под мостом невозможно из-за высокого уровня воды.

«По ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) подтопление проезжей части из-за дождевой воды, вводится ограничение на движения. Данный участок закрыт! Водители, ищите пути объезда», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, в Госавтоинспекции сообщили, что на некоторых перекрестках из-за дождя и перебоев с электроснабжением не работают светофоры. На крупных сейчас работают регулировщики.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что при неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать световые приборы (противотуманные фары), соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте», – сообщили в ГИБДД.

Напомним, сегодня с утра в Екатеринбурге начался сильнейший ливень с грозой. МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде, рекомендуя оставаться дома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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