Пьяная и лишенная прав горе-мать отправила автомобиль с 5-летней дочкой в кювет (ФОТО)

На дороге Нижняя Тура – Качканар Chevrolet Niva выехала в кювет и перевернулась. За рулем была нетрезвая 35-летняя женщина, которая еще в 2014 году была лишена прав за вождение в пьяном виде. В салоне была ее 5-летняя дочка, которая, к счастью, серьезно не пострадала.

Авария произошла накануне вечером в Нижнетуринском районе. По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем Chevrolet Niva ехала на большой скорости, не справилась с управлением и выехала в кювет, где автомобиль перевернулся. На заднем сиденье в детском автокресле ехала 5-летняя дочка водительницы. К счастью, ребенок получил только незначительные травмы и после осмотра врачами был отправлен домой. Избежать серьезных травм помогло то, что автокресло соответствовало всем требованиям безопасности.

«Дорожные полицейские установили, что женщина – жительница Лесного. Она вместе с дочерью ехала с дачи домой. Автомобиль принадлежит ее супругу. Права управления транспортными средствами она лишена в 2014 году за нетрезвое вождение. Результат алкотестера зафиксировал у водителя 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В отношении женщины составили протокол – «за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления». Автомобиль помещен на спецстоянку, материалы переданы в суд для принятия процессуального решения. Горе-матери грозит уголовная ответственность. Кроме того, информация передана в подразделение по делам несовршеннолетних, чтобы родителей привлекли за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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