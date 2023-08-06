Движение по улице Шефской восстановлено после потопа

Движение по улице Шефской со стороны Егоршинского подхода восстановлено, сообщает ГИБДД Екатеринбурга. Вода после ливня ушла, теперь под мостом транспорт проехать сможет.
Напомним, движение было перекрыто утром из-за потопа, вызванного обильными осадками. Но светофоры в городе работают до сих пор нестабильно. На крупных перекрестках работают регулировщики.
«Госавтоинспекция напоминает водителям, что при неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать световые приборы (противотуманные фары), соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте», – сообщили в ГИБДД.
Напомним, сегодня с утра в Екатеринбурге начался сильнейший ливень с грозой. МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде, рекомендуя оставаться дома.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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