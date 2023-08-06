Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили еще на сутки

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 7 августа. В регионе ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 15 м/с.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», – предупреждают спасатели.

Напомним, сегодня тоже действует штормовое предупреждение. До конца суток 6 августа в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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