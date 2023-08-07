В реке Тагил утонул нетрезвый мужчина

В Нижнем Тагиле во время купания утонул местный житель.

Как сообщает тагильский Центр защиты населения, утонувшего мужчину 50 лет достали из реки Тагил в районе горы Шихан. Погибший отдыхал на реке с компанией, перед купанием выпил.

«С начала летнего сезона это второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте», – отмечают спасатели.

Напомним, с начала лета в Свердловской области утонуло уже более 40 человек.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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