В реке Тагил утонул нетрезвый мужчина

В Нижнем Тагиле во время купания утонул местный житель.
Как сообщает тагильский Центр защиты населения, утонувшего мужчину 50 лет достали из реки Тагил в районе горы Шихан. Погибший отдыхал на реке с компанией, перед купанием выпил.
«С начала летнего сезона это второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте», – отмечают спасатели.
Напомним, с начала лета в Свердловской области утонуло уже более 40 человек.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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