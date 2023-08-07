российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 августа 2023, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В реке Тагил утонул нетрезвый мужчина

В Нижнем Тагиле во время купания утонул местный житель.

Как сообщает тагильский Центр защиты населения, утонувшего мужчину 50 лет достали из реки Тагил в районе горы Шихан. Погибший отдыхал на реке с компанией, перед купанием выпил.

«С начала летнего сезона это второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте», – отмечают спасатели.

Напомним, с начала лета в Свердловской области утонуло уже более 40 человек.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,