Девушка на иномарке с компанией друзей врезалась в дерево (ФОТО)

Пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали накануне в ДТП в Первоуральске.

Как сообщает областное УГИБДД, инцидент произошел в воскресенье в 21:15 на улице Калинина. 19-летняя девушка взяла в каршеринговой фирме в аренду «Фольксваген Поло» и решила покатать своих друзей. Во время поездки она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

И сама водитель, и ее друзья 16-17 лет госпитализированы с различными травмами. В ГИБДД уточнили, что водительские права виновница ДТП получила меньше полугода назад.

Первоуральск, Елена Владимирова

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