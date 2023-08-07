В Кольцово Airbus не смог взлететь

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром не смог вылететь в Москву самолет Airbus. Как рассказали «Новому Дню» пассажиры рейса, машина разогналась по взлетно-посадочной полосе, однако внезапно резко затормозила. Затем борт вернулся на стоянку, а командир воздушного судна сообщил по громкой связи о неисправности.

Пассажиров из самолета не выпустили, однако через некоторое время КВС сообщил, что самолет все же исправен и что требуется разрешение на взлет от Росавиации, уточнив, что первая неудавшаяся попытка взлета – это «обстоятельство, требующее расследования Федерального агентства воздушного транспорта».

В авиакомпании «Новому Дню» пояснили, что причиной резкого торможения стала ложная сработка систем, поэтому борт подготовили к вылету, и вскоре он отправится по маршруту.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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