То дожди, то жара: циклон принес на Урал неустойчивую погоду

В ближайшую неделю погода на Среднем Урале будет неустойчивой. Оживление циклона над Западной Сибирью принесет кратковременные дожди в Свердловскую область. Станет больше облаков, из-за чего понизится дневная температура. По прогнозу Уралгидрометцентра, 8 и 9 августа ожидается ночью +12…+17 °С, днем +21…+26°.

Начиная со среды небо прояснится, и вернется комфортная теплая погода. Но уже к выходным снова станет прохладнее, температура воздуха опустится до +20°. Осадков в этот период не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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